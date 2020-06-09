«Водоканал» рассказал, какие районы Петербурга сильнее затопило

Во вторник, 9 июня, в Петербурге прошли сильнейшие ливни с градом, оставившие после себя 18 мм осадков. Этот объем в два раза превышает расчетное значение.

Дожди шли в течение трех часов в нескольких районах Петербурга. Интенсивность осадков достигала 12 мм за 20 минут. В городском «Водоканале» рассказали, что канализационная система рассчитана на 7,2 мм за 20 минут.

Лидером по количеству осадков стал Пушкинский район — 18,5 мм. Чуть меньше осадков выпало в Московском районе — 17,04 мм, а в Кировском — 12,09 мм.

Как сообщили в предприятии, в целом городская система водоотведения справилась с приемом осадков. Несмотря на то, что в городе круглосуточно работают почти полсотни аварийных бригад, в Петербурге все же не обошлось без потопов.

Сейчас сотрудники «Водоканала» работают на пересечении улиц Парашютной и Репищева, около поликлиники №422 на улице Ленсовета, у вестибюля станции метро «Автово» и около магазина «Лента» в Рыбацком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербург обрушился град размером с теннисный мячик.