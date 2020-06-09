Детские лагеря в Ленобласти начнут подготовку к открытию с 15 июня

Детские лагеря в Ленобласти начнут подготовку к открытию с 15 июня
Отправить на отдых уже в июне также могут отправить детей медицинских работников. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области постепенно возобновляется работа детских лагерей: уже с 15 июня их начнут готовить к открытию.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в подготовке к открытию лагерей примут участие специальные комиссии из органов власти и Роспотребнадзора. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывал в ДОЛ «Маяк» во время работы одной из таких комиссий.

«От того, как мы отработаем первые 15 дней, будет зависеть, как пойдет летняя оздоровительная кампания по всей Ленинградской области», — сказал Дрозденко.

Всего на территории 47 региона в этом месяце детский отдых организуют для 475 воспитанников ресурсных центров и детей сотрудников государственных медицинских учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов надеется, что юные петербуржцы смогут поехать в лагеря в Ленобласти.

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