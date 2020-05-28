Беглов надеется, что юные петербуржцы смогут поехать в лагеря в Ленобласти

Оздоровительная кампания приостановлена до 30 июня.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время заседания координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО. Он заявил, что пока рано говорить о летнем отдыхе, но власти надеются, что эпидемиологическая ситуация позволит осуществить задуманное хотя бы в июле и августе 2020 года.

На подготовку к оздоровительной кампании в этом году готовы выделить 2 миллиарда рублей. На эти средства отдохнуть в лагере смогут 119 тысяч детей. Беглов надеется, что петербуржцы смогут поехать в лагеря Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что солнечный свет способен убивать коронавирус. Получается, что предметы, к которым прикоснется зараженный, будут безопасными уже примерно через 15 минут, а значит распространение инфекции замедлится.