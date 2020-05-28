Солнечный свет способен убивать коронавирус

Все происходит максимум за 15 минут.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказали сотрудники Национального центра анализа и противодействия биологической защите из Штатов. Они отмечают, что яркий солнечный свет способен убивать коронавирус за считанные минут. Получается, что предметы, к которым прикоснется зараженный, будут безопасными уже примерно через 15 минут, а значит распространение инфекции замедлится.

Выяснить это удалось посредством эксперимента, в рамках которого стальные пластины с частицами коронавируса поместили под лампы, имитирующие солнечный свет. До этого ученые были убеждены, что инфекция уничтожается при температуре выше 56 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что японская журналистка рассказала о лечении в московской больнице. Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.