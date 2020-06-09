В Петербурге сократилось число пациентов в онкостационарах

Резкое сокращение заполняемости онкоцентров в Северной столице можно объяснить тем, что люди боятся заразиться коронавирусом в медучреждениях.

Директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко заявил на пресс-конференции ТАСС, что на сегодняшний день в городе на Неве резко снизилось число пациентов в онкоцентрах.

Он предполагает, что это связано соо страхом заражения. Моисеенко привел в пример детское отделение, где находятся всего 15 пациентов, а еще 21 койка остается свободной.

Ранее онкологи предрекали резкий рост числа пациентов в онкоцентрах из-за того, что в городе большую часть медицинских учреждений отдали под лечение больных коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог предупредил о возможном росте смертности от рака. Больше половины медсотрудников (52%) заметили ухудшение доступности медпомощи в стране в период пандемии инфекции Covid-19.