Роналду может покинуть «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может уйти из туринской команды.

Журналист и инсайдер Пьетро Бальцано написал в своем Twitter, что в конце сезона пути «Ювентуса» и «Роналду» могут разойтись.

«Хочу сказать, что это все еще слухи, а не конкретные новости, но я работаю над этим», — отметил журналист.

В этом сезоне 35-летний футболист сыграл в 22 матчах Серии А, отметившись 21 голом и тремя результативными передачами.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Туринская команда тогда выплатила «Реал-Мадриду» рекордные 117 миллионов евро. Тогда никто не мог поверить, что Роналду покинет команду «сливочных», за которую выступал на протяжении девяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известным футболистом уже заинтересовались несколько престижных клубов. Предложить португальскому нападающему контракт готовы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что во втором футболист уже играл. Так что, возможно, фанатов ждет триумфальное возвращение.