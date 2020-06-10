В Швеции раскрыли убийство премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году

Улофа Пальме убили вечером 28 февраля 1986 года. В тот день он вместе с женой без телохранителей возвращался из кинотеатра домой. Неизвестный дважды выстрелил в спину Пальме и скрылся. Фото: Wikipedia

Улофа Пальме убили вечером 28 февраля 1986 года. В тот день он вместе с женой без телохранителей возвращался из кинотеатра домой. Неизвестный дважды выстрелил в спину Пальме и скрылся. Фото: Wikipedia

Шведская прокуратура нашла виновного в убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, произошедшем в 1986 году.

Убийцей оказался некий дизайнер Стиг Энгстрём, о чем заявил прокурор Кристен Петерссон в ходе онлайн-конференции в среду, 10 июня. Однако несмотря на завершение расследования предъявить обвинения злоумышленнику невозможно — он скончался еще в 2000 году. В связи с этим обстоятельством дело было закрыто.

При этом следствие в поисках виновного ориентировалось на показания свидетелей, так как никаких материальных доказательств совершения преступления Энгстрёмом нет. Отметим, что Улоф Пальме возглавлял правительство Швеции с 1969 по 1976 год, а также с 1982-го по 1986-й.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Архангельске задержали мужчину, который 25 лет назад убил адвоката в Петербурге.