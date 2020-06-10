Прогулки по рекам и каналам Петербурга возобновят в конце июня

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, что на втором этапе снятия ограничений в городе планируется возобновить навигацию по рекам и каналам.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. По словам градоначальника, водные прогулки могут возобновить к концу июня.

В интервью ТАСС Беглов отметил, что снятие соответствующих ограничений будет возможно при соблюдении всех стандартов безопасности и мер социального дистанцирования. И подчеркнул, что питание на борту будет запрещено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве с понедельника, 15 июня, откроются парикмахерские. От сотрудников потребуется использование средств индивидуальной защиты четвертого типа – пижамы, медхалата, шапочки и маски, а также проверка температуры. Об этом рассказал вице-губернатор города Евгений Елин.