Владелец магазина на Купчинской поплатился за 150 литров нелицензионного алкоголя

Владелец магазина на Купчинской поплатился за 150 литров нелицензионного алкоголя
Из незаконного оборота изъято более 12 видов алкогольной продукции. Фото: pixabay

В магазине на Купчинской улице нашли более 150 литров нелицензионного алкоголя. На его владельца завели дело об административном правонарушении.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения законодательства о госрегулировании оборота и производства алкогольной продукции. Сотрудники наведались в магазин «24 часа» в доме 1⁄4. Документов на продажу спиртного там не оказалось.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, из помещения изъяли более 12 видов алкогольной продукции общим объемом более 150 литров.

Административные материалы были направлены в Арбитражный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице оштрафовали предпринимателя за нарушения при продаже спиртного.

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Владелец магазина на Купчинской поплатился за 150 литров нелицензионного алкоголя
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