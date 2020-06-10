Владелец магазина на Купчинской поплатился за 150 литров нелицензионного алкоголя

Из незаконного оборота изъято более 12 видов алкогольной продукции. Фото: pixabay

Из незаконного оборота изъято более 12 видов алкогольной продукции. Фото: pixabay

В магазине на Купчинской улице нашли более 150 литров нелицензионного алкоголя. На его владельца завели дело об административном правонарушении.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения законодательства о госрегулировании оборота и производства алкогольной продукции. Сотрудники наведались в магазин «24 часа» в доме 1⁄4. Документов на продажу спиртного там не оказалось.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, из помещения изъяли более 12 видов алкогольной продукции общим объемом более 150 литров.

Административные материалы были направлены в Арбитражный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице оштрафовали предпринимателя за нарушения при продаже спиртного.