В Петербурге оштрафовали бизнесмена за нарушения при продаже алкоголя

Прокуратура в Красносельском районе провела проверку соблюдения закона при реализации алкогольной продукции в обществе с ограниченной ответственностью «Барбадос.

В ходе проверки выяснилось, что организация продавала алкоголь с превышением допустимых оборотов содержания спирта для соответствующего торгового объекта, сообщили в прокуратуре Петербурга.

В отношении общества и его гендиректора возбудили дела об административном правонарушении. Сумма штрафа составила 120 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Октябрьский районный суд Петербурга привлек ресторан «Тре бикьери» (ООО «Брик») к административной ответственности. Заведение продолжало работу, несмотря на антикоронавирусные ограничения.