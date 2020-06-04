В Петербурге оштрафовали бизнесмена за нарушения при продаже алкоголя

В Петербурге оштрафовали бизнесмена за нарушения при продаже алкоголя
Сумма штрафа составила 120 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Прокуратура в Красносельском районе провела проверку соблюдения закона при реализации алкогольной продукции в обществе с ограниченной ответственностью «Барбадос.

В ходе проверки выяснилось, что организация продавала алкоголь с превышением допустимых оборотов содержания спирта для соответствующего торгового объекта, сообщили в прокуратуре Петербурга.

В отношении общества и его гендиректора возбудили дела об административном правонарушении. Сумма штрафа составила 120 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Октябрьский районный суд Петербурга привлек ресторан «Тре бикьери» (ООО «Брик») к административной ответственности. Заведение продолжало работу, несмотря на антикоронавирусные ограничения.

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