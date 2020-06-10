Российские банки пожаловались на рекордно низкую прибыль

Речь идет о сумме в 500 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила, что из-за пандемии коронавируса российские банки получили рекордно низкую прибыль в 500 миллионов рублей в мае. Чистая прибыль с начала года равняется при этом 561 миллиарду рублей.

«Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено, но затем мы стали фиксировать падение прибыли. В мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей»,

— сказала Набиуллина.

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