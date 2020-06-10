Главврач «Коммунарки» Проценко прибыл в Дагестан

Он и бригада медиков помогут бороться с коронавирусной инфекцией в регионе.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщает ТАСС. В Дагестан прибыла бригада московских медиков под руководством главного врача больницы «Коммунарки» Дениса Проценко. Они хотят оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в республике. Отмечается, что врачей встретили глава Дагестана Владимир Васильев, а также министр здравоохранения республики. Проценко рассказал, что привез с собой лекарственные препараты, без которых не обойтись тяжелым больным.

«К сожалению, тот вирус имеет самую большую проблему — пока не существует специфического лекарственного препарата, который его бы мог бы уничтожить, его поиск продолжается»,

— сказал Проценко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за фейки о коронавирусе задержали трех жителей Дагестана. На них открыли уголовное дело по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан.