Россияне, вынужденные работать 1 июля, получат двойную оплату труда

Россияне, вынужденные работать 1 июля, получат двойную оплату труда
Граждане получат зарплаты в полном объеме. Фото: pixabay.com

День голосования по внесению изменений в Конституцию РФ признали выходным.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщает ТАСС. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что оплата труда россиян, которым будут работать 1 июля, будет производиться в повышенном размере. Дело в том, что в начале следующего месяца состоится голосование по внесению изменений в Конституцию России, который президент страны Владимир Путин объявил официальным выходным.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников»,

— сказала сенатор.

Отмечается, что остальные граждане также не потеряют ни рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин распорядился увеличить пособие по безработице. Таким образом, с мая по октябрь текущего года минимальный размер пособия по безработице составит 4,5 тыс. рублей.

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