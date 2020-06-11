Сточные воды загрязняют реку Кикенка на юге Петербурга

В Петербурге правоохранительные органы через суд добиваются запрета на сброс сточных вод в реку Кикенку.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, надзорный орган провел провеку по информации городского «Водоканала» о сбросе в придорожную канаву сточных вод, которые впоследствии попадали в реку Кикенку. Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасывались в воду с земельного участка на Красносельском шоссе.

Прокуратурой было предъявлено исковое заявление в Красносельский райсуд к собственнику земли о запрете сброса сточных вод в водный объект и на прилегающую местность.

Суд удовлетворил требования надзорного органа. Природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор разберется в обстоятельствах загрязнения реки Оккервиль нефтепродуктами.