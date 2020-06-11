Новые фонари получат шесть улиц Красногвардейского района

Месяц назад специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» приступили к реконструкции уличного освещения в Красногвардейском районе Петербурга. Новое освещение получат шесть местных улиц.

Как сообщили в предприятии, сейчас проводятся последние работы на Объездном шоссе, где уже установили 53 новых металлических опоры и 58 светильников. Теперь перекрестки освещают дополнительные фонари.

На 60% выполнены работы на проспекте Энтузиастов, где также установили новые фонари. Все будет готово в этом месяце.

Также в 2020 году работы пройдут на улицах Белорусская, Бокситогорская, Дегтярева и Крюкова. Последняя реконструкция освещения на этих улицах проходила десять лет назад.

«Новые 340 светильников позволят создать комфортные и безопасные условия для автомобильного и пешеходного движения в вечернее время», — добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградском острове обновляют уличное освещение.