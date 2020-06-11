Петербургские школьники вернутся к очным занятиям с 1 сентября

Губернатор Александр Беглов сообщил, что школы Петербурга откроют свои двери для учеников с 1 сентября, как и в прежние годы.

Как сообщили в Смольном, градоначальник заявил на заседании рабочей группы, что школы будут работать, предпринимая необходимые меры для обеспечения безопасности учеников и сотрудников.

Перед началом учебного года помещения всех городских школ продезинфицируют, а также установят в них дозаторы с антисептиками. Кабинеты обеспечат приборами для обеззараживания воздуха. Кроме того, каждому классу выделят отдельный кабинет, чтобы минимизировать социальные контакты. А массовые мероприятия пока не будут проводить.

Подготовку к учебному году закончат к середине августа. Этой осенью в Петербурге откроются 688 государственных школ, включая семь новых на 5,5 тыс. дополнительных мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга появится новая школа.