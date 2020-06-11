Отменённые рейсы «Сапсанов» снова возвращаются в расписание

С 24 июня поезда начнут ходить еще чаще.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщили в пресс-службе РЖД. Все отмененные рейсы «Сапсанов» будут возвращены в расписание уже 24 июня. Отмечается, что речь идет о 13 парах поездов по будням и 15 парах поездов по выходным – их отменяли из-за коронавируса и падение спроса. Теперь же россияне готовы к путешествиям – тем более в связи с ослаблением введенных ограничений.

Напоминаем, что некоторое время назад РЖД продавали билеты с учетом соблюдения социальной дистанции между путешественниками, но с конца мая правило отменили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД и Петербург совершили обмен мостами и путепроводами. Так, Северная столицы получила от ОАО «РЖД» автомобильный путепровод на Красносельском шоссе через Варшавское направление и два моста через реку Славянку.