РЖД и Петербург совершили обмен мостами и путепроводами

РЖД и Петербург совершили обмен мостами и путепроводами
Путепровод на Заневском проспекте. Фото: Google View

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга и территориальное управление Росимущества оформили сделку и взаимопередаче нескольких мостов и путепроводов.

Так, Северная столицы получила от ОАО «РЖД» автомобильный путепровод на Красносельском шоссе через Варшавское направление и два моста через реку Славянку. В свою очередь, федеральные железные дороги в рамках договора дарения получили в собственность железнодорожный путепровод на Заневском проспекте, путепровод на Кантемировской улице, а также путепровод на перегоне Шушары — Среднерогатская.

Отметим, что в собственность города на Неве также запланирована передача Цимбалинского путепровода, реконструкция которого начнется в следующем году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КИО намерен пустить с молотка городское имущество на общую сумму 80 миллионов рублей.

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