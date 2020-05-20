КИО собирается продать петербургское имущество на 800 млн рублей

Все средства пойдут в бюджет города.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений. Ведомство возобновило торги по продаже городской недвижимости в связи с окончанием нерабочих дней в Санкт-Петербурге. В ближайшее время будет продано зданий на 800 миллионов рублей. На прошлой неделе КИО уже продали объект культурного наследия регионального значения «Удельное земледельческое училище» с парком и здание в поселке Песочный. На этом власти заработали 23,7 миллиона рублей.

Среди объектов, которые планируют продать в ближайшее время, есть участки в Зеленогорске и Песочном, нежилые помещения в разных районах города. Ожидается, что им удастся найти новых владельцев до конца лета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КИО вернет арендаторам имущества Петербурга авансовые платежи. Возврат будет возможен в тех случаях, когда объект приватизируется арендатором. Выплата аванса также возможна, когда права владения объектом переходят третьим лицам.