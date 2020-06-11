В Петербурге открыли продажу билетов на новые поезда в Крым

Пассажиры смогут приобрести билеты на поезда, курсирующие между Петербургом и крымской Евпаторией.

О старте продажи билетов на новые поезда «Таврия» из Северной столицы в Евпаторию и обратно сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» в четверг, 11 июня. Как стало известно, для пассажиров будут доступны билеты в купейные и плацкартные вагоны.

Первый поезд отправится в Крым уже 1 июля. Состав тронется с Московского вокзала. Далее поезда будут отправляться из Петербурга через день. Среди запланированных остановок по маршруту будут Рязань, Мичуринск и другие населенные пункты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отменённые рейсы «Сапсанов» снова возвращаются в расписание. Речь идет о 13 парах поездов по будням и 15 парах поездов по выходным – их отменяли из-за коронавируса и падения спроса.