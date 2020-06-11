Дом Крутикова отдадут под заселение молодых семей

Объект восстановят, чтобы оно сохранило исторический облик.
Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказала глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова телеканалу «Санкт-Петербург». Она отметила, что дом Крутикова, расположенный на 11-1 Красноармейской улице, в рамках программы «Молодежи доступное жилье» подготовят для заселения молодых семей к концу 2021 года.
Изначально проблемное здание хотели продать на торгах, но не удалось законсервировать дом. Поэтому власти решили использовать городскую программу и восстановить исторический объект. Перед ними встала непростая задача: нужно сохранить внешний облик, а также воссоздать разобранную часть и разобраться с теплосетью.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга нашли арендатора для исторического здания на Невском. Новым арендатором стало ООО «Сириус», которое предложило платить за год использования помещений 56,2 миллиона рублей. В общей сложности, компания получила в аренду 2026,1 кв. м. на 10 лет.