Дом Крутикова отдадут под заселение молодых семей

Дом Крутикова отдадут под заселение молодых семей
Дом решили восстановить. Фото: "Мойка78"/ Валентин Егоршин

Объект восстановят, чтобы оно сохранило исторический облик.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказала глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова телеканалу «Санкт-Петербург». Она отметила, что дом Крутикова, расположенный на 11-1 Красноармейской улице, в рамках программы «Молодежи доступное жилье» подготовят для заселения молодых семей к концу 2021 года.

Изначально проблемное здание хотели продать на торгах, но не удалось законсервировать дом. Поэтому власти решили использовать городскую программу и восстановить исторический объект. Перед ними встала непростая задача: нужно сохранить внешний облик, а также воссоздать разобранную часть и разобраться с теплосетью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга нашли арендатора для исторического здания на Невском. Новым арендатором стало ООО «Сириус», которое предложило платить за год использования помещений 56,2 миллиона рублей. В общей сложности, компания получила в аренду 2026,1 кв. м. на 10 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом крутикова молодые семьи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аксенов объяснил, какие условия для приезда в Крым
Ефремова допрашивают о сбыте ему наркотиков
В Петербурге может появиться постоянный мемориал погибшим от коронавируса врачам
Петербургский целитель требует у комитета по здравоохранению денег
Врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусом
Прохожий вытащил из воды тонущего мальчика в Сертолово
Дом Крутикова отдадут под заселение молодых семей
В Петербурге малый и средний бизнес получит отсрочку по аренде