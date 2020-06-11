Аксенов объяснил, какие условия для приезда в Крым

Туристов не будут просить сдавать тест на коронавирус, но им придется мерить температуру.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице во «Вконтакте». Он разъяснил, каковы условия для въезда россиян на полуостров после снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Граждан не будут обязывать сдавать тесты, но им придется мерить температуру. Отмечается, что режим самоизоляции будет действовать до 15 июня, но россиянам все равно предстоит появляться в общественных местах только в масках.

«Что касается туристической отрасли, хочу отметить, что объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов»,

— заявил Аксенов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открыли продажу билетов на новые поезда в Крым. Первый поезд отправится в Крым уже 1 июля. Состав тронется с Московского вокзала. Далее поезда будут отправляться из Петербурга через день.