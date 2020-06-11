В России хотят применять народные средства при лечении коронавирус

В Госдуме отметили, что опыт традиционной медицины широко применяют в разных странах.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. В Госдуме подготовили рекомендации, согласно которым при профилактике коронавируса можно прибегать в народной медицине. Так, россияне могут принимать биологические активные добавки, добавлять в пищу куркуму и кориандр, делать ингаляции ароматическими маслами и применять пиявки. Отмечается, что в Китае, Корее и Японии эти методы широко распространены.

«Этот опыт нам важен для профилактики, реабилитации, лечения легких форм COVID-19. Мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли»,

— добавили эксперты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предложили освободить некоторых абитуриентов от платы за общежитие. По его словам, в некоторых вузах страны приемную кампанию планируется проводить очно, несмотря на сложную ситуацию из-за угрозы распространения коронавируса.