В Госдуме предложили освободить некоторых абитуриентов от платы за общежитие

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил предоставлять места в общежитии на время вступительных испытаний тем абитуриентам, чьи семьи лишились работы в период пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, в некоторых вузах страны приемную кампанию планируется проводить очно, несмотря на сложную ситуацию из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщил RT, Федоров подчеркнул, что именно очная форма вступительных экзаменов потребует от иногородних абитуриентов дополнительных расходов на поездку, проживание и питание, при этом сумма может оказаться серьезной для тех родителей, чей заработок пострадал из-за Covid-19.

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