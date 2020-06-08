В Госдуме предложили освободить некоторых абитуриентов от платы за общежитие

В Госдуме предложили освободить некоторых абитуриентов от платы за общежитие
Очная форма вступительных экзаменов потребует от иногородних абитуриентов дополнительных расходов. Фото: pixabay

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил предоставлять места в общежитии на время вступительных испытаний тем абитуриентам, чьи семьи лишились работы в период пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, в некоторых вузах страны приемную кампанию планируется проводить очно, несмотря на сложную ситуацию из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщил RT, Федоров подчеркнул, что именно очная форма вступительных экзаменов потребует от иногородних абитуриентов дополнительных расходов на поездку, проживание и питание, при этом сумма может оказаться серьезной для тех родителей, чей заработок пострадал из-за Covid-19.

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