Онищенко рассказал об опасности антисептиков для рук

Онищенко рассказал об опасности антисептиков для рук
Обычно люди используют антисептики, которые разводят на основе спирта. Фото: pixabay

Антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки при длительном использовании. Такое заявление сделал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он объяснил, что на руках есть своя микрофлора, выполняющая защитную функцию. По словам специалиста, при использовании дезинфектантов погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора.

Как сообщил портал Ura.ru, депутат добавил, что на рынке появляются средства нового поколения. Однако обычно люди используют антисептики, которые разводят на основе спирта. Он также призвал россиян внимательно читать прилагаемую к средству инструкцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала особенности российского препарата от коронавируса. Изначально его хотели назначать при ревматоидном артрите.

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