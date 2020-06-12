За сутки в России потушили более 40 лестных пожаров

За сутки в России потушили более 40 лестных пожаров
Общая площадь возгорания составила 648 гектаров. Фото: pixabay

На территории России за минувшие сутки огнеборцы потушили 44 лесных пожара. Общая площадь очагов возгорания составила более 600 гектаров.

В пятницу, 12 июня, стало известно о тушении пожаров в лесах. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию Авиалесоохраны, общая площадь огня составила почти 650 гектаров.

Накануне сообщалось о 36 ликвидированных пожарах в лесах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в доме в Адмиралтейском районе Петербурга тушили больше трех часов. Там вспыхнула обстановка на площади 40 «квадратов». На месте происшествия работали 17 сотрудников пожарно-спасательной части.

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