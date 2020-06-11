Пожар в мансарде на Шкапина тушили больше трех часов

Пожар на улице Шкапина. Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу

Пожар на улице Шкапина. Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу

Спасатели ликвидировали пожар в здании на улице Шкапина в Адмиралтейском районе Петербурга. На борьбу с огнем ушло больше трех часов.

Пожар произошел в мансарде дома 36 вечером 11 июня. Сообщение о возгорании поступило в 20:44. Ликвидировать пожар удалось в 00:12.

«В семиэтажном, неэксплуатируемом здании, горела обстановка на мансарде на площади 40 кв. метров», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

С огнем боролись четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара улицу Шкапина перекрыли от Железнодоржного переезда до Библиотечного переулка. По словам очевидцев, автомобилистов разворачивали и отправляли в объезд. На месте были замечены пожарные машины.