Пожар в мансарде на Шкапина тушили больше трех часов

Спасатели ликвидировали пожар в здании на улице Шкапина в Адмиралтейском районе Петербурга. На борьбу с огнем ушло больше трех часов.
Пожар произошел в мансарде дома 36 вечером 11 июня. Сообщение о возгорании поступило в 20:44. Ликвидировать пожар удалось в 00:12.
«В семиэтажном, неэксплуатируемом здании, горела обстановка на мансарде на площади 40 кв. метров», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
С огнем боролись четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания выясняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара улицу Шкапина перекрыли от Железнодоржного переезда до Библиотечного переулка. По словам очевидцев, автомобилистов разворачивали и отправляли в объезд. На месте были замечены пожарные машины.