В Москве простились с писателем Анатолием Трушкиным, умершим из-за коронавируса

В пятницу, 12 июня, в столице состоялось прощание с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным. Прозаика похоронили на Митинском кладбище.

О похоронах сообщил друг семьи, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, передают РИА Новости. В начале мая текущего года Трушкин оказался в больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Врачи боролись за жизнь 78-летнего писателя больше месяца, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее.

В среду, 10 июня, стало известно, что Анатолий Алексеевич скончался в одной из московских клиник. Отметим, что монологи Трушкина зачитывали со сцены такие звезды юмористической эстрады как Михаил Евдокимов, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров и многие другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5 июня скончался советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов.