Скончался актер Михаил Кокшенов

В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Фото: kinopoisk.ru

В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Фото: kinopoisk.ru

В пятницу, 5 июня, стало известно о кончине известного советского и российского актера и режиссера Михаила Кокшенова. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Трагическую новость общественности передала поэтесса Любовь Воропаева, опубликовав информацию на своей странице в Facebооk. Они с Кокшеновым были хорошими знакомыми. Причина смерти пожилого актера пока что остается неизвестной.

Напомним, что известность Михаил Кокшенов приобрел благодаря ролям в таких кинокартинах, как «Ширли-мысли», «Маленькие трагедии», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Кроме того, он опробовал себя и в режиссуре, выпустив 15 фильмов. В 2002 году Михаил Кокшенов был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.

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