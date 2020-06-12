Ученые выяснили, что древние крокодилы передвигались на двух лапах

Теперь ученым предстоит пересмотреть ряд других похожих находок — многие из них приписываются птерозаврам, которые, как предполагается, ходили в основном на четырех ногах, но некоторые виды могли передвигаться на двух. Возможно, двуногих птерозавров не было, а дорожки следов на самом деле оставили крокодилы. Фото: pixabay.com

Теперь ученым предстоит пересмотреть ряд других похожих находок — многие из них приписываются птерозаврам, которые, как предполагается, ходили в основном на четырех ногах, но некоторые виды могли передвигаться на двух. Возможно, двуногих птерозавров не было, а дорожки следов на самом деле оставили крокодилы. Фото: pixabay.com

Палеонтологи из Квинслендского университета выяснили, что предки сегодняшних крокодилов передвигались как динозавры, на двух ногах.

Отпечатки ног древних животных специалисты обнаружили на территории Южной Кореи. О своем открытие палеонтологи рассказали в научном издании Scientific Reports. Выяснилось, что 24-сантиметровые следы принадлежали крокодиломорфам — представителям надотряда, куда входят и современные крокодилы, и их доисторические предки.

Возраст находки достигает 110-120 миллионов лет. Первоначально ученые предположили, что эти следы принадлежали птерозавру, но детальное изучение показало, что «владелец» отпечатков — крокодил ростом около трех метров. На мысль, что он передвигался на двух ногах, палеонтологов натолкнул тот факт, что поблизости не было следов передних лап.

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