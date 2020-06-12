Петербуржцы поделились с Бегловым своими идеями о развитии города

Петербуржцы поделились с Бегловым своими идеями о развитии города
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Губернатор Александр Беглов провел онлайн-встречу с инициативными жителями города, а после поделился своими впечатлениями на своей странице «ВКонтакте».

Градоначальник рассказал в соцсети, что в ходе онлайн-встречи он побеседовал с множеством активных горожан, которые внесли вклад в развитие Северной столицы. Среди собеседников губернатора были медики, писатели, историки, студенты, предприниматели и педагоги. Все они рассказали Беглову о своих идеях. Кто-то из них предложил возродить неделю детской книги в Аничковом дворце, также была идея о развитии благотворительности и современных образовательных проектов по истории города.

По словам Беглова, Смольный обсудит все предложенные проекты.

«Вместе будем возрождать добрые традиции и воплощать в жизнь новые проекты. Спасибо всем, кто радеет за город, за его будущее! С праздником – с Днем России!», — заключил губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал об основах развития российского общества.

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