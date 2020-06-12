Беглов рассказал об основах развития российского общества

Губернатор Петербурга Александр Беглов также поздравил всех участников онлайн-встречи с Днем России. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов также поздравил всех участников онлайн-встречи с Днем России. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что российское общество основывается на единстве и согласии, инициативах, исходящих от молодежи, и поддержке старшего поколения.

Об этом градоначальник рассказал в пятницу, 12 июня, в ходе видеоконференции с общественными деятелями, посвященной государственному празднику Дню России. Глава Северной столицы отметил, что представители старшего поколения справились со всеми трудностями переходного периода и выстроили устойчивую экономику, систему социальных льгот и обеспечения.

Губернатор подчеркнул, что это приверженность традициям позволяет сохранить и приумножить достижения предыдущих поколений и сегодняшняя задача — передать ценности нашего многонационального народа молодому поколению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов обратился к петербуржцам с поздравлением ко Дню России и напомнил о поправках в Конституцию.