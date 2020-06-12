Беглов поздравил петербуржцев с Днем России и напомнил о поправках

Беглов поздравил петербуржцев с Днем России и напомнил о поправках
Александр Беглов отметил, что город переживает непростые времена из-за эпидемии. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. С праздником жителей Петербурга поздравил глава города Александр Беглов.

Он отметил, что Северная столица внесла большой вклад в приумножении промышленного и культурного потенциала страны. И добавил, что город со всей страной переживает нелегкие времена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, в тексте своего поздравления градоначальник напомнил, что впереди ожидается важнейшее политическое событие – голосование по поправкам в Конституцию России. По его словам, поправки должны «сберечь и закрепить достижения последних лет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы попросили Александра Беглова открыть фитнес-центры и парки. Перед этим градоначальник спросил у петербуржцев на своей странице «ВКонтакте» про их пожелания по снятию коронавирусных ограничений в городе.

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Беглов поздравил петербуржцев с Днем России и напомнил о поправках
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