Петербуржцы попросили у Беглова открыть фитнес-центры и парки

Жители Петербурга рассказали губернатору Александру Беглову, что, по их мнению, должны открыть в городе в первую очередь при снятии ограничений.

Градоначальник спросил у петербуржцев на своей странице «ВКонтакте» про их пожелания по снятию коронавирусных ограничений в городе. Пользователи поделились своим мнением в комментариях и, судя по самым «залайканным» ответам, больше всего горожане заинтересованы в фитнес-центрах и парках.

Третьим по популярности стал комментарий петербуржца, который предложил открыть все разом. Пользователь объяснил это тем, что «кто соблюдал меры безопасности для себя, а не для избежания штрафа — будет и дальше их соблюдать», а остальные так и не изменят своего отношения к опасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга согласовывают поэтапное снятие ограничений с Роспотребнадзора.