Дома в Италии распродают за 1 евро

В итальянской коммуне стартовала программа, позволяющая приобрести дом всего за один евро. Так власти пытаются решить демографическую проблему.

Как сообщает CNN Travel, распродажу запустили в коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия. Власти коммуны заявляют, что целью программы под названием «Операция «Красота» является решение проблемы оттока молодежь в более крупные города.

Жилье в Чинкуэфронди также привлекательно тем, что за все время пандемии коронавируса там не было выявлено ни одного случая инфицирования.

При покупке дома по льготной цене потенциальные хозяева должны согласиться на несколько условий: покупателей обяжут отремонтировать дом в течение трех лет, а также заплатить сбор в 250 евро. Если дом так и не отремонтируют, то владельца оштрафуют на 20 тысяч евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии надеются на открытие границ Евросоюза для туристов с 15 июня, а также в стране ждут россиян у себя в гостях.