Исполнитель главной роли в «Фантастических тварях» раскритиковал Роулинг

Эдди Редмейн, играющий роль Ньюта Саламандера в фильме "Фантастические твари и где они обитают" раскритиковал писательницу. Фото: кадр из фильма

Эдди Редмейн, играющий роль Ньюта Саламандера в фильме "Фантастические твари и где они обитают" раскритиковал писательницу. Фото: кадр из фильма

Британский актер Эдди Редмейн, играющий роль Ньюта Саламандера в фильме «Фантастические твари и где они обитают» раскритиковал писательницу Джоан Роулинг.

В беседе с изданием Variety актер раскритиковал обвиненную в трансфобии создательницу франшизи о Гарри Поттере. По словам Редмейна, он совершенно не согласен со словами Роулинг.

«Транс-женщины — это женщины, транс-мужчины — это мужчины, небинарные идентичности существуют. Я бы никогда не хотел говорить от имени всего сообщества, но я знаю, что мои дорогие трансгендерные друзья и коллеги устали от постоянных сомнений в их личности, которые слишком часто приводят к насилию», — заявил актер.

Напомним, что недавно Роулинг поделилась в соцсетях статьей из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

Роулинг прокомментировала заголовок, написав, что нужно было использовать слово «женщины» вместо слова «люди». В результате пользователи соцсетей обвинили ее в трансфобии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джоан Роулинг выпускает новую сказку «Икабог».