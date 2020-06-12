Актриса сериала «Глухарь» подверглась нападению в супермаркете

Звезда отечественного сериала «Глухарь» Виктория Тарасова рассказала, что стала жертвой нападения покупательницы в супермаркете.

Артистка рассказала, что недавно она отправилась за покупками в супермаркет. Стоя в очереди на кассе, она захотела поправить лежащие на ленте товары, которые оплачивала другая покупательница. Из-за этого и разгорелся конфликт. Покупательница буквально набросилась на Тарасову, стараясь «защитить» свои ценные продукты, сообщает «Собеседник».

«Она стала меня бить по рукам и кричать: «Ничего не трогайте! Это все мое!» — утверждает актриса.

Тарасова отмечает, что всеми силами пыталась успокоить разозлившуюся женщину, однако та не слушала ее и закатила настоящий скандал. По словам актрисы, она была в шоке от такого поведения.

Однако актриса все же сохранила хладнокровие и удержалась от ответного нападения. Звезда сериала уверена, что некоторые таким образом справляются с накопившимся на самоизоляции негативом.

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