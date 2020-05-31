Дочь Александра Малинина хочет получить от звездного отца 15 млн рублей

«Я его дочь, я была рождена в браке и уверена: он должен отвечать за меня. Не то чтобы я претендовала на завещание, я его заслуживаю! Любой отец и человек исправил бы сам эту ситуацию, если он уйдет, то тогда я могу ничего не получить», — считает Малинина. Фото: YouTube/НТВ

«Я его дочь, я была рождена в браке и уверена: он должен отвечать за меня. Не то чтобы я претендовала на завещание, я его заслуживаю! Любой отец и человек исправил бы сам эту ситуацию, если он уйдет, то тогда я могу ничего не получить», — считает Малинина. Фото: YouTube/НТВ

У известного российского певца Александра Малинина есть 34-летняя дочь Кира от первого брака. Он не принимал никакого участия в её воспитании и видел всего пару раз, но женщина считает, что имеет право на любовь отца и часть наследства.

Когда Кира Малинина узнала, что её папа попал в больницу, она примчалась в Москву, чтобы встретиться с ним. Девушка приехала к дому певца, однако там охрана ответила ей, что дома никого нет, и заставила уйти. В программе «Секрет на миллион» Кира объяснила ведущей Лере Кудрявцевой, что теперь они с матерью решили подать в суд на отца.

Женщины намерены добиваться либо включения её в список наследников, либо моральной компенсации в размере 15 миллионов рублей. Они отмечают, что с ними работают лучшие адвокаты, и намерены бороться до победного конца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Лазарев разочаровался в своей музыкальной карьере.