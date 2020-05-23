Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/lazarevsergey/

Российский исполнитель Сергей Лазарев признался в своем разочаровании карьерой певца.

Он выразил свое недовольство по поводу принципов составления хит-парадов, в которые чаще попадают благодаря большим деньгам, а не из-за достижений музыкантов.

Певец также выразил мнение на съемках шоу «Однажды» на телеканале НТВ, сообщили РИА Новости, что многим в российском шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Лазарев стал временно безработным из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. В результате принимаемых мер по борьбе с распространением нового вируса, отменяются все поездки, концерты, туры и спектакли. Позднее певец решил удалить пост с признанием о текущем положении.

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