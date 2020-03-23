Сергей Лазарев сообщил, что стал временно безработным

Всему виной коронавирус и карантин.
Известный певец Сергей Лазарев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что COVID-19 лишает его работы. В результате принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса, отменяются все поездки, концерты, туры и спектакли. Певец посетовал, что обычно график артиста составлен на год вперед, но обстоятельство в виде вируса, внесло свои коррективы.
Отметил Лазарев, что здоровье, конечно, должно быть важнее всего. Также, он пожелал, чтобы вся ситуация с пандемией сошла на нет.
Примечательно, что позднее пост оказался удален.
До этого певец рассказал, что провел спектакль «Таланты и покойники», но сейчас временно вынужден приостановить театральную деятельность из-за указа мэра Москвы, который закрыл все театры города.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лазарев растрогался до слез на музыкальном шоу.