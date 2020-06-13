В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в европейской части России

В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в европейской части России
В европейской части России ожидается жара. Фото: unsplash.com

Жителей центра европейской части России ожидает аномальная жара. С 16 июня температурный поднимется фон выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника возвращается жара <…> Это касается центра европейской части России.», — приводит его слова ТАСС.

Ожидается, что в европейской части температура поднимется в среднем на четыре градуса выше нормы. На востоке температурный фон отклонится от нормы на плюс два градуса.

Так, в Москве температура составит 25-30 градусов тепла. В субботу, 13 июня, воздух в столице прогреется до плюс 18-20 градусов, в воскресенье — до плюс 20-22, в понедельник — до 23-25. Ко вторнику в городе потеплеет до 26-31 градуса. Температура в среду и четверг, 17 и 18 июня, будет меняться от плюс 25 до 30 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации для того, чтобы обезопасить себя в жару. Россиянам советуют есть менее калорийную пищу, пить больше воды, отказаться от газировки, воздержаться от занятий спортом, носить светлую одежду и не забывать про головные уборы.

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