Россиянам рассказали, как обезопасить себя во время жары

В Роспотребнадзоре напомнили, что делать во время жаркой погоды, чтобы избежать перегрева организма.

Эксперты отмечают, что при жаре стоит есть менее калорийную пищу. Мясо лучше заменить рыбой и морепродуктами, также добавив в рацион побольше свежих овощей.

В Роспотребнадзор посоветовали снизить потребление копченых, жареных и скоропортящихся продуктов. Также россиянам советуют перенести запланированные на жаркое время приемы пищи на утро и вечер.

Чтобы не получить обезвоживание специалисты советуют пить больше простой воды, а также чай, морс, минеральную воду, нежирные кисломолочные напитки, компоты из сухофруктов. А вот от газировки и сладких напитков следует отказаться.

На улице рекомендуют носить светлую одежду, прикрывая голову головным убором, чтобы не заработать солнечный удар. Кроме того, во время жары крайне вредно заниматься спортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до четверга.