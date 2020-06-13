В Пулково отменили более 30 рейсов

В Пулково отменили более 30 рейсов
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Более 30 рейсов из Петербурга отменили в субботу, 13 июня. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Сообщения об отмене появились напротив 31 рейса. Из аэропорта не вылетят самолеты в Москву, Новый Уренгой, Римини, Сыктывкар, Мурманск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ханты-Мансийск, Душанбе, Стамбул, Уфу, Анталью, Баку и другие города.

Причины отмены рейсов не сообщаются.

Согласно онлайн-табло, уже известно об отмене 15 рейсов в воскресенье, 14 июля. Аэропорт, в частности, не покинут самолеты в Москву, Сочи, Симферополь, Анталью, Екатеринбург, Стамбул и Якутск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 12 июня в аэропорту Пулково отменили 29 рейсов, в том числе, в Сочи, Москву, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Воронеж, Омск, Сургут, Калининград и Екатеринбург. Причиной этого стали последствия пандемии коронавируса.

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