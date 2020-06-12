В Пулково в пятницу отменили 29 рейсов

В аэропорту Пулково продолжается отмена авиарейсов из-за сложной ситуации с пандемией Covid-19. В небо над Петербургом не поднимутся 29 самолетов.

Согласно данным онлайн-табло на официальной сайте воздушной гавани Северной столицы, в пятницу, 12 июня, пассажиры не полетят в российские города — Москва, Тюмень, Симферополь, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Калининград, а также Сургут, Новосибирск, Воронеж, Омск, Уфа и Пермь. Изменения коснулись рейсов в Пекин, Стамбул и Ташкент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка. Сразу по прилету у прибыших взяли тесты на наличие коронавируса.