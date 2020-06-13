Киноакадемики изменили правила номинации «Лучший фильм» на «Оскаре»

В 2022 году претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм» будет 10 картин. Число номинатов официально закрепила американская киноакадемия.

Ранее число номинатов варьировалось от пяти до десяти, сообщается на сайте киноакадемии. Правила допуска к номинации остались без изменений.

Академия также расширит функции стриминг-платформы Academy Screening Rooм. За счет этого планируется обеспечить круглогодичный смотр претендентов на «Оскар». Таким образом все члены киноакадемии смогут увидеть всех возможных номинантов.

Организация продолжает работать над тем, чтобы содействовать беспристрастности и инклюзивности сообщества кинематографистов. Увеличивается представительство женщин и цветных. Координирует данный вопрос специальная целевая группа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.