Голикова назвала дату пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В эти дни Россия приступила к выходу из режима самоизоляции и началось постепенное снятие ограничений, что привело к увеличению зараженных.

«Это был для России, с точки зрения появления новых случаев, пик заболевания», — сказала Голикова на брифинге в эфире «360».

Вице-премьер отметила, что суточный прирост заболевших с конца марта сократился в 16 раз. На сегодняшний день он составляет 1,7% — 1,8% в среднем по стране.

За последние сутки в России зарегистрировано 8 тыс. 706 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились 520 тыс. 129 человек. Скончались за весь период 6 тыс. 829 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 262 новых случая коронавируса. Общее число зараженных превысило 20 тыс.