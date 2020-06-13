В Фонтанке нашли тело без вести пропавшего в октябре мужчины

Из реки Фонтанки в Петербурге вытащили тело молодого мужчины. С осени 2019 года он числился без вести пропавшим.

Мужчина жил в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Из дома он ушел в середине октября, но так и не вернулся. Девять месяцев спустя его обнаружили в акватории реки Фонтанки. Тело вытащили из воды напротив дома 166.

Местонахождение мужчины установил отдел уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району Петербурга. Правоохранители и мать погибшего составили акт отожествления личности трупа неизвестного, пишет «Мойка78».

Розыскное дело от 15 октября 2019 года прекращено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реке Малой Невке в Василеостровском районе Петербурга обнаружили тело мужчины. Из воды его достали в начале июня близ дома 12 по набережной Макарова. Течением погибшего несло в сторону Тучкова моста.