Из Малой Невки у набережной Макарова вытащили труп мужчины

Тело погибшего было направлено в морг. Фото: pixabay

Тело погибшего было направлено в морг. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. Его тело вытащили из Малой Невки.

Во вторник, 2 июня, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа у дома №12 по набережной Макарова. Его течением несло в сторону Тучкова моста.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители и спасатели не выявили на теле внешних признаков насильственной смерти.

На вид погибшему около 30 лет, рост 165-170 см, худощавый. Одет в черные кроссовки с белой подошвой, темно-синие джинсы, куртку с капюшоном темно-серого цвета. Тело направлено в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новолисино после пожара в доме обнаружили труп уроженки Псковской области.