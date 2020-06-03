Из Малой Невки у набережной Макарова вытащили труп мужчины

Из Малой Невки у набережной Макарова вытащили труп мужчины
Тело погибшего было направлено в морг. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. Его тело вытащили из Малой Невки.

Во вторник, 2 июня, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа у дома №12 по набережной Макарова. Его течением несло в сторону Тучкова моста.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители и спасатели не выявили на теле внешних признаков насильственной смерти.

На вид погибшему около 30 лет, рост 165-170 см, худощавый. Одет в черные кроссовки с белой подошвой, темно-синие джинсы, куртку с капюшоном темно-серого цвета. Тело направлено в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новолисино после пожара в доме обнаружили труп уроженки Псковской области.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
криминал новости спб труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Похороненный заживо житель Индии сам выбрался из могилы
Зарезавший собственную мать на Богатырском проспекте полностью признал вину
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительного всплеска» коронавируса
В Петербурге судят группу налетчиков на круглосуточные магазины
«Дураков искать не надо»: Дрозденко поручил выбрать новое место ...
Бойфренд Ольги Бузовой потратил на шоппинг миллион рублей
Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице
Из Малой Невки у набережной Макарова вытащили труп мужчины