При пожаре в Ульяновке погибли два человека

В Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар. В результате возгорания скончались два человека.

Сообщение о пожаре поступило в 23:50 часов 12 июня. В поселке Ульяновка загорелись дом и хозяйственная постройка общей площадью 164 кв. метра.

Справиться с огнем удалось в 1:06. К этому моменту пожар был ликвидирован. На месте происшествия были задействованы 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

«Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В результате пожара скончались два человека, пишет 78.ru. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга в ночь на 13 июня загорелись две постройки — дощатый частный дом и одноэтажный кирпичный дом с мансардой. Одно из зданий сгорело полностью.