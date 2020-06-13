В Тосненском районе молодой человек подозревается в попытке убийства несовершеннолетнего

В Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека. Он подозревается в покушении на убийство.

Как полагает следствие, в Тосненском районе подозреваемый в ходе ссоры с 17-летним подростком нанес ему не менее трех ударов ножом. Присутствующие при конфликте помешали ему. Потерпевшего госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленобласти.

Расследование уголовно дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Выборгский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербуржца, который заказал убийство собственного отца. По данным следствия, причиной заказного преступления стали конфликты между родственниками и корыстные побуждения. Мужчина обратился к посреднику с предложением за 50 тыс. рублей найти человека, который убьет его родственника за вознаграждение в 400 тыс. рублей.